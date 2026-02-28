Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’014 0.7%  SPI 19’256 0.5%  Dow 48’978 -1.1%  DAX 25’284 0.0%  Euro 0.9085 -0.5%  EStoxx50 6’138 -0.4%  Gold 5’278 1.9%  Bitcoin 50’449 -3.3%  Dollar 0.7694 -0.6%  Öl 72.5 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 9: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
Krypto-Kriminalität erreicht 2025 Rekordwerte: CertiK meldet milliardenschweren Schaden
VeChain: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
Wie viel Verlust ein Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Suche...
Krypto-Invest unter der Lupe 28.02.2026 11:03:09

VeChain: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

VeChain: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Bei einem frühen VeChain-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Am 11.05.2022 kostete VeChain 0.030448 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 32’843.15 VET. Die gehaltenen VeChain wären gestern 241.42 USD wert gewesen, da sich der VET-USD-Kurs auf 0.007351 USD belief. Mit einer Performance von -75.86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief von VET liegt derzeit bei 0.006845 USD und wurde am 28.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von VeChain liegt derzeit bei 0.032287 USD und wurde am 10.05.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall