VeChain: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Am 11.05.2022 kostete VeChain 0.030448 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 32’843.15 VET. Die gehaltenen VeChain wären gestern 241.42 USD wert gewesen, da sich der VET-USD-Kurs auf 0.007351 USD belief. Mit einer Performance von -75.86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief von VET liegt derzeit bei 0.006845 USD und wurde am 28.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von VeChain liegt derzeit bei 0.032287 USD und wurde am 10.05.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net