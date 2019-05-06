Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

56.20
CHF
-1.38
CHF
-2.40 %
06.05.2019
SWX
22.10.2025 07:15:45

LANXESS Hold

LANXESS
19.64 CHF 3.65%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 25 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Andres Castanos-Mollor schraubte in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung seine Prognosen für 2026 deutlich nach unten. Nach dem wohl schleppenden laufenden Jahr gebe es trotz der deutschen Milliarden-Investitionen in die Konjunktur keine Hinweise auf eine Trendwende bei der Nachfrage 2026. Zudem könnte der Chemiekonzern aus dem für 2026 angekündigten, möglichen Verkauf seines Anteils am Gemeinschaftsunternehmen Envalior erst 2028 Einnahmen generieren, erinnerte der Experte an eine Vereinbarung aus dem September mit dem Lanxess-Partner, eine Beteiligungsgesellschaft von Advent./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 20:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

