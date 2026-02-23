Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
8.76CHF
0.48CHF
5.83 %
11:51:27
BRXC
23.02.2026 10:28:06
Enel Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. "Enel 2.0" ebne den Weg für solides Ergebniswachstum und ordentlich steigende Markterwartungen, schrieb Alberto Gandolfi am Montag anlässlich des Kapitalmarkttags und der Konzernstrategie./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:36 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.69 €
|
Abst. Kursziel*:
13.55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.51%
|
Analyst Name::
Alberto Gandolfi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
11:24
|Enel erhöht Investitionspläne in Erneuerbare - Aktie zieht an (AWP)
|
10:10
|KORREKTUR: Enel will Investitionen massiv erhöhen und die Rendite verbessern (Dow Jones)
|
09:28
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
|
09:04
|Enel erhöht Investitionspläne - Mehr Dividende geplant (AWP)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start fester (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Enel S.p.A.
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|8.77
|5.92%
