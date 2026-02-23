Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Managementwechsel 23.02.2026 16:38:00

VW-Aktie schwächelt: Neuer Vorstand für Technische Entwicklung bei AUDI

VW-Aktie schwächelt: Neuer Vorstand für Technische Entwicklung bei AUDI

Die VW-Premiummarke Audi hat Rouven Mohr mit Wirkung zum 1. März zum Vorstand für Technische Entwicklung bestellt.

Mohr ist seit 18 Jahren für den Volkswagen-Konzern tätig, zuletzt als Chief Technical Officer (CTO) bei der Schwestermarke Lamborghini, wie Audi mitteilte. Bei Audi tritt er als CTO die Nachfolge von Geoffrey Bouquot an, der sich der Mitteilung zufolge neuen beruflichen Aufgaben ausserhalb des Unternehmens widmet. Seine bisherige Rolle bei dem Sportwagenhersteller Lamborghini werde Mohr kommissarisch fortführen, bis über eine entsprechende Nachfolge entschieden sei.

Im XETRA-Handel verliert die VW-Aktie zwischenzeitlich 2,5 Prozent auf 99,94 Euro.

DOW JONES

