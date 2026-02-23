Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Managementwechsel
|
23.02.2026 16:38:00
VW-Aktie schwächelt: Neuer Vorstand für Technische Entwicklung bei AUDI
Die VW-Premiummarke Audi hat Rouven Mohr mit Wirkung zum 1. März zum Vorstand für Technische Entwicklung bestellt.
VolkswagenMohr ist seit 18 Jahren für den Volkswagen-Konzern tätig, zuletzt als Chief Technical Officer (CTO) bei der Schwestermarke Lamborghini, wie Audi mitteilte. Bei Audi tritt er als CTO die Nachfolge von Geoffrey Bouquot an, der sich der Mitteilung zufolge neuen beruflichen Aufgaben ausserhalb des Unternehmens widmet. Seine bisherige Rolle bei dem Sportwagenhersteller Lamborghini werde Mohr kommissarisch fortführen, bis über eine entsprechende Nachfolge entschieden sei.
91.72 CHF -2.29%
Im XETRA-Handel verliert die VW-Aktie zwischenzeitlich 2,5 Prozent auf 99,94 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: bondvit / Shutterstock.com
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
15:58
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
15:58
|Montagshandel in Frankfurt: DAX fällt nachmittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX mittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Frankfurt: DAX beginnt Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)