Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’863 0.0%  SPI 19’055 -0.2%  Dow 49’626 0.5%  DAX 25’172 -0.4%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’120 -0.2%  Gold 5’146 0.8%  Bitcoin 50’896 -2.5%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.1 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
VW-Aktie schwächelt: Neuer Vorstand für Technische Entwicklung bei AUDI
ATX-Wert CPI Europe-Aktie: So viel hätte eine Investition in CPI Europe von vor 3 Jahren abgeworfen
DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 5 Jahren eingebracht
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UBS von vor einem Jahr verdient
Suche...
eToro entdecken

London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

81.46
CHF
-0.78
CHF
-0.95 %
10:15:31
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.02.2026 08:28:44

London Stock Exchange (LSE) Overweight

London Stock Exchange
81.46 CHF -0.95%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 12000 Pence auf "Overweight" belassen. Michael Sanderson bezog in seinem am Montag vorliegenden Kommentar Stellung zur Forderung des Hedgefonds Elliott bezüglich von Aktienrückkäufen. Ein Rückkauf im Wert von 4 Milliarden Pfund erscheine machbar, die geforderten 5 Milliarden Pfund wären seiner Einschätzung nach aber ambitioniert./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 18:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
120.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
90.50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
78.78 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Sanderson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:28 London Stock Exchange Overweight Barclays Capital
19.02.26 London Stock Exchange Overweight Barclays Capital
11.02.26 London Stock Exchange Overweight Barclays Capital
05.02.26 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
04.02.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen