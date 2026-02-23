London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 12000 Pence auf "Overweight" belassen. Michael Sanderson bezog in seinem am Montag vorliegenden Kommentar Stellung zur Forderung des Hedgefonds Elliott bezüglich von Aktienrückkäufen. Ein Rückkauf im Wert von 4 Milliarden Pfund erscheine machbar, die geforderten 5 Milliarden Pfund wären seiner Einschätzung nach aber ambitioniert./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
