|
14.02.2026 16:15:00
ETF Compass 2026: So performten die ETFs im Januar
Der Januar 2026 brachte überwiegend positive Signale an den Finanzmärkten, auch wenn einzelne Ereignisse für zusätzliche Schwankungen sorgten. Insgesamt profitierte der Markt von einer Mischung aus wirtschaftlicher Stabilität, unterstützender Geldpolitik und starken Rohstoffpreisen - auch wenn geopolitische Risiken das Sentiment zeitweise belasteten.
Diese Core-ETFs legten im Januar zu - Gold sticht deutlich hervor
Der Start ins neue Börsenjahr verlief für viele ETF-Anleger positiv. Während globale Aktienmärkte moderat zulegen konnten, sorgten einzelne Anlageklassen für deutlich stärkere Impulse. Ein Blick auf die Core-ETFs des ETF Compass 2026 zeigt, wie unterschiedlich sich die einzelnen Strategien im Januar entwickelten.
Globale Aktien-ETFs mit solidem Jahresauftakt. Der Vanguard FTSE All-World ETF (ISIN: IE00B3RBWM25) verzeichnete im Januar eine Wertentwicklung von +2.99 Prozent. Der breit gestreute Welt-ETF profitierte von Kursgewinnen in mehreren Regionen und bestätigte damit seine Rolle als stabiler Basisbaustein für langfristig orientierte Anleger. Auch der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (ISIN: IE00B3XXRP09) legte im gleichen Zeitraum um +1.43 Prozent zu. US-Aktien entwickelten sich damit zwar positiv, blieben jedoch hinter der globalen Marktentwicklung zurück.
Nachhaltige Aktienstrategien entwickeln sich stabil. Auch nachhaltige Aktien-ETFs konnten im Januar zulegen, wenn auch in überschaubarem Umfang. Der Swisscanto (CH) ESGen SDG Index Equity Switzerland ETF (ISIN: CH1408319130) gewann +1.16 Prozent hinzu. Gleich stark fiel der Zuwachs beim Swisscanto (IE) ESGen SDG Index Equity USA UCITS ETF (ISIN: IE00035F1RO6) aus. Der global ausgerichtete Swisscanto (IE) ESGen SDG Index Equity World UCITS ETF (ISIN: IE000ZI3FFP9) kam auf ein Plus von +1.39 Prozent. Die nachhaltigen Strategien zeigten damit einen stabilen, aber wenig dynamischen Jahresauftakt.
Dividenden-ETF überzeugt zum Jahresbeginn. Deutlich besser schnitt der Vanguard High Dividend ETF (ISIN: IE00B8GKDB10) ab. Mit einer Monatsperformance von +4.64 Prozent gehörte er zu den stärkeren Aktien-ETFs im Januar. Dividendenstarke Unternehmen waren zum Jahresstart besonders gefragt.
Gold klarer Gewinner im Januar: Für das stärkste Ergebnis sorgte der Swisscanto (CH) Gold ETF (ISIN: CH0139101593). Der Gold-ETF legte im Januar um +10.83 Prozent zu und war damit der klare Top-Performer im betrachteten ETF-Universum. Gold profitierte von seiner Rolle als Absicherung und von einer erhöhten Nachfrage. Trotz des kurzfristigen Rücksetzers bleibt Gold auch 2026 ein vielversprechendes Investment.
Der 21Shares Bitcoin Gold ETP (ISIN: CH0454664001) verzeichnete ein minimales Plus von +1.63 Prozent. Die Entwicklung fiel damit moderat aus und spiegelte das weiterhin volatile Umfeld alternativer Anlageprodukte wider. Bitcoin befindet sich aktuell in einer Abwärtsbewegung. In dieser Phase nutzen einige Investoren die Kursrückgänge, um erste Positionen aufzubauen oder einen Sparplan anzulegen.
Der Blick auf den ETF Compass 2026 zeigt zudem, dass viele der im Januar stabil oder überdurchschnittlich performenden ETFs auch für langfristige Strategien relevant bleiben. Entsprechend bleiben regelmässige Investitionen über ETF-Sparpläne für viele Anleger ein zentrales Element, um unabhängig von kurzfristigen Marktschwankungen investiert zu bleiben. Zahlreiche der im ETF Compass berücksichtigten ETFs sind unter anderem auch über Anbieter wie Yuh besparbar.
Fazit: Die ETF-Performance im Januar zeigt ein gemischtes Bild: Breit gestreute Aktien-ETFs starteten solide ins Jahr, Dividendenstrategien entwickelten sich überdurchschnittlich, während Gold klar herausstach. Nachhaltige Aktien-ETFs konnten zulegen, blieben aber hinter anderen Segmenten zurück. Für Anleger unterstreicht der Jahresauftakt die Bedeutung einer ausgewogenen und breit diversifizierten ETF-Struktur.
