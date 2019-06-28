KWS SAAT 60.07 CHF -1.03% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach einem Kapitalmarkttag auf "Add" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die wichtigsten Erkenntnisse bestätigten seine positive Einschätzung des Saatgutherstellers, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neben einer erhöhten Dividendenausschüttung erwähnte er die Strategie, um langfristiges, profitables Wachstum zu erzielen. Im Aktienkurs seien die meisten mittelfristigen Ziele aber schon berücksichtigt./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 14:59 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.