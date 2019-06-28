Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’456 -1.1%  SPI 17’112 -1.2%  Dow 45’973 -1.3%  DAX 23’121 -2.0%  Euro 0.9251 0.3%  EStoxx50 5’517 -2.2%  Gold 4’055 0.2%  Bitcoin 74’156 1.2%  Dollar 0.7985 0.3%  Öl 63.9 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539ABB1222171Rheinmetall345850
Top News
Warum der Euro zum Franken und Dollar aufholt
Home Depot-Aktie in Rot: Kaufzurückhaltung belastet
Wisekey-Aktie: Tochter Sealsq meldet Umsatzsprung - neue Chips sollen 2026 Boom auslösen
Investment-Tipp Swiss Re-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Barclays Capital: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält Overweight
Suche...
Plus500 Depot

KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007

70.00
CHF
0.80
CHF
1.16 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.11.2025 15:36:39

KWS SAAT SECo Add

KWS SAAT
60.07 CHF -1.03%
Kaufen Verkaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach einem Kapitalmarkttag auf "Add" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die wichtigsten Erkenntnisse bestätigten seine positive Einschätzung des Saatgutherstellers, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neben einer erhöhten Dividendenausschüttung erwähnte er die Strategie, um langfristiges, profitables Wachstum zu erzielen. Im Aktienkurs seien die meisten mittelfristigen Ziele aber schon berücksichtigt./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 14:59 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Add
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
73.00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
65.00 € 		Abst. Kursziel*:
12.31%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
65.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.79%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten