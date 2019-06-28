KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
KWS SAAT SECo Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach einem Kapitalmarkttag auf "Add" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die wichtigsten Erkenntnisse bestätigten seine positive Einschätzung des Saatgutherstellers, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neben einer erhöhten Dividendenausschüttung erwähnte er die Strategie, um langfristiges, profitables Wachstum zu erzielen. Im Aktienkurs seien die meisten mittelfristigen Ziele aber schon berücksichtigt./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Add
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
65.00 €
|
Abst. Kursziel*:
12.31%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
65.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.79%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
07:00
|EQS-News: KWS presents growth strategy at its Capital Markets Day 2025 (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: KWS stellt Wachstumsstrategie im Rahmen des Capital Markets Days 2025 vor (EQS Group)
|
14.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Freitagshandels zurück (finanzen.ch)
|
12.11.25
|EQS-News: KWS veröffentlicht Ergebnisse für das 1. Quartal 2025/2026 und bestätigt Prognosen (EQS Group)
|
12.11.25
|EQS-News: KWS publishes results for the first quarter 2025/2026 and confirms forecast (EQS Group)
|
11.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: SDAX schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Montagmittag stärker (finanzen.ch)