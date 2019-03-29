Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’063 0.5%  SPI 16’688 0.3%  Dow 46’316 0.2%  DAX 23’810 0.3%  Euro 0.9357 0.1%  EStoxx50 5’513 0.1%  Gold 3’813 -0.6%  Bitcoin 90’164 -1.1%  Dollar 0.7980 0.1%  Öl 67.3 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Finanz.Punkt. - der Schweizer Podcast für deine finanzielle Bildung
Tesla-Aktie unter Druck: Ermittlungen zu Türgriffen beim Model Y
Clara Technologies-Aktie im Blick: Clara Tech macht weniger Umsatz
Immer weniger Bitcoin verfügbar - Welche Folgen das für Investoren hat
Alcon-Aktie leichter: Nächster Schritt bei STAAR-Übernahme erreicht
Suche...
200.- Saxo-Deal

KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007

69.20
CHF
1.30
CHF
1.91 %
29.03.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.09.2025 13:37:34

KWS SAAT SECo Halten

KWS SAAT
60.04 CHF 3.98%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von KWS Saat bei einem unverändert fairen Wert von 70 Euro von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Axel Herlinghaus lobte am Dienstag die zuletzt robusten Zahlen des Agrarkonzerns und den soliden Ausblick, hält die Papiere aber für fair bewertet. Denn das Zuckerumfeld sei schwierig und die Dollar-Schwäche wie auch temporärer Margendruck im Getreide-Bereich seien belastend, schrieb er./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 13:17 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 13:24 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Halten
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
67.90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
66.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?