FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für KWS Saat auf "Halten" mit einem fairen Wert von 73 Euro belassen. Der Saatguthersteller habe ein solides Auftaktquartal hinter sich, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. "Nicht mehr, aber auch nicht weniger", schrieb der Experte mit Blick darauf, dass das Quartal von kleinerer Bedeutung sei. Er spüre daher nicht die Notwendigkeit, größere Anpassungen an seinem Bewertungsmodell vorzunehmen./tih/la;