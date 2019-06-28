KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
KWS SAAT SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Schwarz schrieb in seiner ersten Reaktion am Mittwoch von einem durchwachsenen Start des Saatgutproduzenten in das Geschäftsjahr 2025/2026. Negative Effekte bei den Volumina und Preisen hätten den Umsatz belastet. Positive Einmaleffekte hätten hingegen das operative Ergebnis (Ebitda) angetrieben./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
86.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66.50 €
|
Abst. Kursziel*:
29.32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.94%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
