Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’989 0.5%  SPI 16’602 0.4%  Dow 46’247 0.7%  DAX 23’745 0.0%  Euro 0.9328 -0.1%  EStoxx50 5’506 0.1%  Gold 3’814 1.4%  Bitcoin 88’976 -0.6%  Dollar 1 -0.3%  Öl 69.4200 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagvormittag
Buffett-Investment vor Milliarden-Deal: Occidental Petroleum will Sparte abstossen
Lufthansa-Aktie: Stellenabbau und Margenanstieg geplant
Rheinmetall meldet neuen Munition-Auftrag - Aktie legt zu
DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daimler Truck von vor 3 Jahren eingebracht
Suche...

KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007

69.20
CHF
1.30
CHF
1.91 %
29.03.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2025 09:12:16

KWS SAAT SECo Buy

KWS SAAT
60.04 CHF 3.98%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat von 83 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Saatgutherstellers hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Oliver Schwarz am Montag im Nachgang der Geschäftsjahreszahlen. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr sei positiv. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen für 2025/26./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
86.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
64.60 € 		Abst. Kursziel*:
33.13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.11%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
25.09.25 KWS SAAT Buy Warburg Research
25.09.25 KWS SAAT Add Baader Bank
29.07.25 KWS SAAT Add Baader Bank
30.06.25 KWS SAAT Kaufen DZ BANK
30.06.25 KWS SAAT Buy Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen