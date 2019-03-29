KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
69.20CHF
1.30CHF
1.91 %
29.03.2019
SWX
29.09.2025 09:12:16
KWS SAAT SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat von 83 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Saatgutherstellers hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Oliver Schwarz am Montag im Nachgang der Geschäftsjahreszahlen. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr sei positiv. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen für 2025/26./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
86.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64.60 €
|
Abst. Kursziel*:
33.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.11%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|25.09.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|25.09.25
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|29.07.25
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|30.06.25
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|30.06.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|13.11.24
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|08.10.24
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|23.09.24
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|69.20
|1.91%
