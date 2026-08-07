KSB Aktie 338492 / DE0006292030
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07.08.2026 11:48:30
KSB SECo vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für KSB mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität habe die Erwartungen getoppt, schrieb Robert-Jan van der Horst am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KSB SE & Co. KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
1’300.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
894.00 €
|
Abst. Kursziel*:
45.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
887.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.56%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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