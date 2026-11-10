XETRA-Handel: SDAX legt am Dienstagnachmittag zu

Am Dienstag klettert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.58 Prozent auf 18’088.05 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 89.369 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.586 Prozent fester bei 18’089.10 Punkten in den Dienstagshandel, nach 17’983.74 Punkten am Vortag.

Bei 18’066.17 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18’224.85 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der SDAX bei 18’098.20 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 18’540.54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bewegte sich der SDAX bei 15’982.12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4.22 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19’325.96 Punkten. 15’733.78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 10.89 Prozent auf 92.70 EUR), KSB SE (+ 4.70 Prozent auf 846.00 EUR), HAMBORNER REIT (+ 4.49 Prozent auf 4.19 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 3.74 Prozent auf 20.80 EUR) und Stabilus SE (+ 3.73 Prozent auf 15.56 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Medios (-4.91 Prozent auf 10.84 EUR), SMA Solar (-3.32 Prozent auf 47.76 EUR), Energiekontor (-2.87 Prozent auf 23.70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2.26 Prozent auf 25.10 EUR) und PVA TePla (-1.85 Prozent auf 26.48 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 345’875 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 5.171 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch