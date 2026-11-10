SDAX 701259 / DE0009653386
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10.11.2026 17:58:13
Börse Frankfurt: SDAX schlussendlich in Grün
Der SDAX befand sich am zweiten Tag der Woche im Aufwärtstrend.
Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0.41 Prozent stärker bei 18’058.21 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 89.369 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.586 Prozent auf 18’089.10 Punkte an der Kurstafel, nach 17’983.74 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18’052.19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 18’224.85 Einheiten.
SDAX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der SDAX auf 18’098.20 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der SDAX mit 18’540.54 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der SDAX einen Stand von 15’982.12 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4.05 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 13.16 Prozent auf 94.60 EUR), KSB SE (+ 4.33 Prozent auf 843.00 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 3.74 Prozent auf 20.80 EUR), Einhell Germany vz (+ 3.70 Prozent auf 67.20 EUR) und pbb (+ 3.66 Prozent auf 3.12 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Energiekontor (-4.30 Prozent auf 23.35 EUR), Medios (-3.51 Prozent auf 11.00 EUR), PVA TePla (-3.34 Prozent auf 26.08 EUR), SMA Solar (-2.91 Prozent auf 47.96 EUR) und PATRIZIA SE (-2.54 Prozent auf 6.53 EUR).
Die meistgehandelten SDAX-Aktien
Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 930’957 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 5.171 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.
SDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2.40 zu Buche schlagen. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.56 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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