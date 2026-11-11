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KSB Aktie 338492 / DE0006292030

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11.11.2026 10:33:24

KSB SECo vz Buy

KSB
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für KSB Vorzugsaktien nach Zahlen von 1050 auf 990 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pumpenhersteller habe im dritten Quartal mit den Auftragseingängen die Erwartungen übertroffen, schrieb Stefan Augustinam Mittwoch in seinem Resümee. Das Kursziel senkte er wegen einer gesunkenen Bewertung anderer vergleichbarer Unternehmen und einem höheren Zinsniveau./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: KSB SE & Co. KGaA Vz. Buy
Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz. 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
990.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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17.30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
848.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
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