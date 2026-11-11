KSB Aktie 338492 / DE0006292030
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KSB SECo vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für KSB Vorzugsaktien nach Zahlen von 1050 auf 990 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pumpenhersteller habe im dritten Quartal mit den Auftragseingängen die Erwartungen übertroffen, schrieb Stefan Augustinam Mittwoch in seinem Resümee. Das Kursziel senkte er wegen einer gesunkenen Bewertung anderer vergleichbarer Unternehmen und einem höheren Zinsniveau./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KSB SE & Co. KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz.
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
990.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
844.00 €
|
Abst. Kursziel*:
17.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
848.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.75%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KSB SE & Co. KGaA Vz.
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10.11.26
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|XETRA-Handel: SDAX legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
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10.11.26
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10.11.26
|EQS-News: KSB reports strong order intake in third quarter (EQS Group)
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26.10.26
|SDAX aktuell: SDAX am Montagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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18.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
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17.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
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16.09.26
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Analysen zu KSB SE & Co. KGaA Vz.
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