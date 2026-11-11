KSB Aktie 338492 / DE0006292030
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KSB SECo vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für KSB mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Buy" belassen. Robert-Jan van der Horst schrieb am Dienstag nach Auswertung vorgelegter Zahlen, dass der Pumpenhersteller im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen habe. Angetrieben werde KSB von starker Nachfrage bei Anwendungen im Bergbau und in Rechenzentren. KSB demonstriere Widerstandsfähigkeit und die Partizipation an langfristigen Trends./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KSB SE & Co. KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
1’300.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
847.00 €
|
Abst. Kursziel*:
53.48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
860.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.16%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KSB SE & Co. KGaA Vz.
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10.11.26
|Börse Frankfurt: SDAX schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
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|XETRA-Handel: SDAX legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
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10.11.26
|EQS-News: KSB reports strong order intake in third quarter (EQS Group)
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|SDAX aktuell: SDAX am Montagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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18.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
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17.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
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16.09.26
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Analysen zu KSB SE & Co. KGaA Vz.
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