NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kion auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Nach den soliden Quartalszahlen des Logistikdienstleisters halte er an seinen Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) fest, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx;