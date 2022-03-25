NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion nach Zahlen von 62 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zwar habe er seine Schätzungen für die Segmente des Spezialisten für Warenlager-Logistik weitgehend beibehalten, jedoch seine Prognose für das Ergebnis je Aktie 2025 um mehr als 50 Prozent angehoben, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Grund seien geringere Kosten für das Restrukturierungsprogramm. Auch seine EPS-Schätzungen 2026 und 2027 hob er an und begründete dies mit der höheren Prognose für den freien Barmittelzufluss des Konzerns für 2025./rob/ck/jha/;