Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’753 0.7%  SPI 17’806 0.8%  Dow 45’216 0.1%  DAX 22’670 0.5%  Euro 0.9178 0.2%  EStoxx50 5’556 0.3%  Gold 4’544 0.7%  Bitcoin 53’003 -0.7%  Dollar 0.8008 0.2%  Öl 115.4 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Roche149905998Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VAT-Aktie etwas fester: Konzern rudert beim Umsatzziel wegen Irankrieg zurück - Aufträge hoch
AEVIS-Aktie verliert: Tochtergesellschaft Infracore meldet Spital-Zukauf
BKW-Aktie tiefer: Übernahme von französischem Ökostromanbieter Volterres
Virgin Galactic-Aktie dennoch in Grün: Raumfahrtkonzern schreibt weiter deutliche Verluste
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
Suche...
eToro entdecken

K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888

15.01
CHF
0.41
CHF
2.81 %
12:34:14
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.03.2026 10:44:37

K+S Sell

K+S
15.09 CHF 0.90%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für K+S von 10,00 auf 10,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Tristan Lamotte erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für den Düngemittelproduzenten im Rahmen der Konsensprognosen./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: K+S AG Sell
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
10.20 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
16.53 € 		Abst. Kursziel*:
-38.29%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
16.41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-37.84%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu K+S AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten