NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S von 13 auf 11,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf das Jahr 2025 bleibt Analystin Angelina Glazova für den Kali-Konzern vorsichtig. Die Bewertung spreche aber für die Aktien, schrieb sie am Donnerstagabend in der Nachbetrachtung des Quartalsberichts./ag/tih;