NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Mit den finalen Resultaten seien die vorab bekanntgegebenen Eckdaten bestätigt worden, schrieb Angelina Glazova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Düngemittelkonzerns habe Bestand. Auf der Telefonkonferenz dürften Aussagen zum Marktumfeld und den Kalipreisaussichten im zweiten Halbjahr im Fokus stehen./rob/tih/mis;