Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Jungheinrich Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Jungheinrich von 43 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Alexander Hauenstein sprach am Freitag nach den jüngsten Quartalszahlen von einem erneuten Rückschlag für die Mission "Rückgewinnung von Investorenvertrauen". Die vorläufigen Kennziffern hätten zwar eine bessere Umsatzentwicklung gezeigt, aber geringere Margen. Prognoseanpassungen im Stapler-Segment seien unschön, aber nicht gänzlich unerwartet gekommen. Hauenstein sieht trotz Makro-Unsicherheit auf derzeitigem Kursniveau bei negativer Stimmung mehr Chancen als Risiken./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Kaufen
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
24.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
24.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alexander Hauenstein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AG
|
23.07.26
|EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich passt Prognose für 2026 an und gibt vorläufige Zahlen für das 2. Quartal 2026 bekannt (EQS Group)
|
23.07.26
|EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich revises its forecast for 2026 and announces preliminary figures for the second quarter of 2026 (EQS Group)
|
21.07.26
|Jungheinrich-Aktie höher: Bafin untersucht Halbjahresbericht 2025 (Dow Jones)
|
21.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Bafin prüft Halbjahresabschluss 2025 von Jungheinrich (AWP)
|
15.07.26
|XETRA-Handel: SDAX am Mittwochnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
08.07.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
30.06.26
|Experten sehen bei Jungheinrich-Aktie Potenzial (finanzen.net)