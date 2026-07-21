Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
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Jungheinrich Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Bei einer Untersuchung durch die Bundesfinanzaufsicht BaFin dürfte es eher um das "Timing" einer bilanziellen Bewertung von Vermögenswerten gehen als um die Bewertung als solche, schrieb Lucas Ferhani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtig sei, dass die Aufsichtsbehörde nicht die Geschäftsberichte, Umsätze und Ergebnisse der Jahre 2025 und 2026 prüfe./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.92 €
|
Abst. Kursziel*:
37.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.14%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AG
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
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08:48
|Bafin prüft Halbjahresabschluss 2025 von Jungheinrich (AWP)
|
15.07.26
|XETRA-Handel: SDAX am Mittwochnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
08.07.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
30.06.26
|Experten sehen bei Jungheinrich-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
30.06.26
|Börse Frankfurt: SDAX in Grün (finanzen.ch)
|
19.06.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17.06.26
|MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Jungheinrich von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Jungheinrich AG
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Aktien in diesem Artikel
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