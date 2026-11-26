Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der IONOS-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 14.10 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die IONOS-Aktie investiert, befänden sich nun 70.922 IONOS-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des IONOS-Papiers auf 33.66 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’387.23 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 138.72 Prozent.

Jüngst verzeichnete IONOS eine Marktkapitalisierung von 4.65 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der IONOS-Anteile an der Börse XETRA war der 08.02.2023. Der erste festgestellte Kurs eines IONOS-Anteils lag damals bei 18.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch