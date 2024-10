NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 4,70 Euro auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen der italienischen Bank habe sie kleinere Änderungen an ihren Schätzungen vorgenommen, schrieb Analystin Delphine Lee in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick. Damit trage sie den jüngsten Branchentrends Rechnung./gl/ag;