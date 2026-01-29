Altria Aktie 1331740 / US02209S1033
|
29.01.2026 12:11:00
Ausblick: Altria zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Analysten haben ihre Prognosen für die Altria-Bilanz abgegeben.
Altria stellt am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Altria im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,79 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,02 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,11 Milliarden USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,43 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,54 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 20,10 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 20,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Altria Inc.
|
22.01.26
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
15.01.26
|S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Altria legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.01.26
|S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Altria von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.01.26
|S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel wäre eine Kapitalanlage in Altria von vor 10 Jahren heute wert (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verliert (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Freitagshandel in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Altria Inc.
