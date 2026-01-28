DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
57.05CHF
5.80CHF
11.32 %
12:15:06
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.01.2026 11:09:27
DWS Group GmbHCo Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DWS nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank habe vor allem dank höher als erwartet ausgefallener Erfolgsgebühren (performance fee) positiv überrascht und zudem den Ausblick für das Gewinnwachstum angehoben, schrieb Michael Werner am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Neutral
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
62.75 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.76%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
62.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.04%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|11:09
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|09:48
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|11:09
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|09:48
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|28.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|11:09
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|09:48
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|56.85
|10.93%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:11
|
UBS AG
Nokia Neutral
|11:10
|
UBS AG
Sanofi Neutral
|11:09
|
UBS AG
Deutsche Bank Buy
|11:09
|
UBS AG
DWS Group Neutral
|11:08
|
UBS AG
Givaudan Neutral
|11:07
|
UBS AG
ING Group Buy
|10:49
|
UBS AG
SAP Buy