SMI 13'057 0.3%  SPI 18'054 0.1%  Dow 49'016 0.0%  DAX 24'574 -1.0%  Euro 0.9180 -0.1%  EStoxx50 5'958 0.4%  Gold 5'511 1.8%  Bitcoin 67'365 -1.4%  Dollar 0.7682 0.0%  Öl 69.8 1.5% 
ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

22.40
CHF
-0.20
CHF
-0.88 %
12:11:50
SWX
29.01.2026 11:07:18

ING Group Buy

ING Group
23.18 CHF 1.61%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ING nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,40 Euro belassen. Die Bank habe einen starken Jahresschluss hingelegt, lobte Johan Ekblom am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die angehobenen Ziele entsprächen aber bereits weitgehend den Konsensschätzungen./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Buy
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
27.40 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.61 € 		Abst. Kursziel*:
11.34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.31%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

