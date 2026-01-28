ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
22.40CHF
-0.20CHF
-0.88 %
12:11:50
SWX
29.01.2026 11:07:18
ING Group Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ING nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,40 Euro belassen. Die Bank habe einen starken Jahresschluss hingelegt, lobte Johan Ekblom am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die angehobenen Ziele entsprächen aber bereits weitgehend den Konsensschätzungen./rob/gl/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
27.40 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.61 €
|
Abst. Kursziel*:
11.34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.31%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ING Group
|
28.01.26
|Ausblick: ING Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.01.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.01.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: ING Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
08.01.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.01.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der ING Group-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
25.12.25
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu ING Group
