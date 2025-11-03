Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’236 0.0%  SPI 16’983 0.0%  Dow 47’337 -0.5%  DAX 24’132 0.7%  Euro 0.9306 0.0%  EStoxx50 5’679 0.3%  Gold 3’991 -0.3%  Bitcoin 84’327 -2.1%  Dollar 0.8073 -0.1%  Öl 64.6 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Webinar: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen
Wisekey-Aktie: Gemeinsam mit Schweizer Armee wird Satellitensicherheit weiterentwickelt
Goldpreis fällt unter 4.000-Dollar-Marke - starker Dollar belastet
Deutsche Bank für europäische Aktien vs. US-Titel positiv gestimmt
Georg Fischer-Aktie: Bis 2030 sollen sämtliche Geschäftsbereiche kräftig wachsen
Suche...

Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618

5.16
CHF
0.03
CHF
0.55 %
03.11.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.11.2025 06:18:39

Intesa Sanpaolo Buy

Intesa Sanpaolo
5.16 CHF 0.55%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,30 auf 6,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals hätten die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Marco Nicolai in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Die harte Kernkapitalquote habe herausgeragt. Er hob seine Dividendenschätzung, die nun ein Fünftel über dem Konsens liegt. Zudem rollte Nicolai die Bewertungsbasis auf die Schätzungen für 2028 nach vorne./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 17:46 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
6.60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5.50 € 		Abst. Kursziel*:
19.91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.65%
Analyst Name::
Marco Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse