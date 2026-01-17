Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
5.45CHF
-0.07CHF
-1.18 %
13:46:22
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.01.2026 12:15:07
Intesa Sanpaolo Overweight
Intesa Sanpaolo
5.45 CHF -1.18%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,60 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der italienischen Großbanken dürften insgesamt solide ausfallen, schrieb Paola Sabbione in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Der Anlegerfokus dürfte auf den Aussichten für 2026 und den mittelfristigen Geschäftszielen der Kreditinstitute liegen./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 09:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
6.60 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.86 €
|
Abst. Kursziel*:
12.65%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.24%
|
Analyst Name::
Paola Sabbione
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|12:15
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:15
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:15
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5.43
|-1.52%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:59
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Unilever Buy
|12:15
|
Barclays Capital
Intesa Sanpaolo Overweight
|12:07
|
Barclays Capital
UniCredit Overweight
|12:04
|
Goldman Sachs Group Inc.
Bayer Buy
|12:04
|
Barclays Capital
thyssenkrupp Underweight
|11:56
|
Barclays Capital
Stellantis Equal Weight
|11:56
|
Barclays Capital
Ferrari Overweight