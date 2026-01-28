Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
2’934.00CHF
-204.00CHF
-6.50 %
12:14:43
SWX
29.01.2026 11:08:32
Givaudan Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Givaudan nach Zahlen des Aromen- und Duftstoffeherstellers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3310 Franken belassen. Sowohl das Umsatzwachstum im vergangenen Quartal aus eigener Unternehmenskraft heraus als auch das vergleichbare operative Ergebnis (Ebitda) in der zweiten Jahreshälfte 2025 hätten enttäuscht, schrieb Charles Eden am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Givaudan AG
