Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’115 -0.2%  SPI 18’155 -0.4%  Dow 49’099 -0.6%  DAX 24’849 -0.2%  Euro 0.9218 -0.1%  EStoxx50 5’938 -0.2%  Gold 5’089 2.1%  Bitcoin 68’306 1.4%  Dollar 0.7777 0.3%  Öl 66.0 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Top News
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
Siemens-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy
Siemens Energy-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
Neutral von Goldman Sachs Group Inc. für Commerzbank-Aktie
Suche...

Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618

5.35
CHF
0.00
CHF
0.04 %
09:00:13
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.01.2026 11:22:45

Intesa Sanpaolo Buy

Intesa Sanpaolo
5.35 CHF 0.04%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo vor dem Kapitalmarkttag der italienischen Großbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,45 Euro belassen. Drei Themen könnten auf der Investorenveranstaltung als Kurstreiber fingieren: Die Wachstumsdynamik, der verbesserte Mix in der Vermögensverwaltung sowie die Reduzierung der Nominalkosten, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 12:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
6.45 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5.85 € 		Abst. Kursziel*:
10.18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.14%
Analyst Name::
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:22 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
19.01.26 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
08.01.26 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 Intesa Sanpaolo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen