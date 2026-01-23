Intesa Sanpaolo 5.35 CHF 0.04% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo vor dem Kapitalmarkttag der italienischen Großbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,45 Euro belassen. Drei Themen könnten auf der Investorenveranstaltung als Kurstreiber fingieren: Die Wachstumsdynamik, der verbesserte Mix in der Vermögensverwaltung sowie die Reduzierung der Nominalkosten, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 12:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.