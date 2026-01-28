SAP Aktie 345952 / DE0007164600
155.60CHF
-20.44CHF
-11.61 %
11:23:31
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.01.2026 10:49:59
SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Das Auftragswachstum im Cloud-Geschäft dürfte enttäuscht haben, was aber durch den Ausblick für die Barmittelentwicklung und ein 10 Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm abgemildert werden sollte, schrieb Michael Briest am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
270.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
167.48 €
|
Abst. Kursziel*:
61.21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
168.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59.90%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SAP SE
|
12:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE bricht am Mittag ein (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 mittags im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX fällt mittags (finanzen.ch)
|
12:22
|SAP set for biggest fall in five years amid concerns over cloud business (Financial Times)
|
12:18
|EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, buy (EQS Group)
|
12:18
|EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, Kauf (EQS Group)
Analysen zu SAP SE
|10:49
|SAP Buy
|UBS AG
|08:55
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:36
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|SAP Buy
|UBS AG
|08:55
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:36
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|SAP Buy
|UBS AG
|08:55
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:36
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|155.60
|-11.61%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:11
|
UBS AG
Nokia Neutral
|11:10
|
UBS AG
Sanofi Neutral
|11:09
|
UBS AG
Deutsche Bank Buy
|11:09
|
UBS AG
DWS Group Neutral
|11:08
|
UBS AG
Givaudan Neutral
|11:07
|
UBS AG
ING Group Buy
|10:49
|
UBS AG
SAP Buy