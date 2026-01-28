Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sanofi nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Umsatz des Pharmakonzerns liege vor allem dank Dupixent und der überraschend starken Grippesaison ein Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch das Ergebnis je Aktie überrasche positiv. Dagegen sei das operative Ergebnis (business operating income) knapp hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
88.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
77.10 € 		Abst. Kursziel*:
14.14%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
77.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.99%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

