Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
Sanofi Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sanofi nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Umsatz des Pharmakonzerns liege vor allem dank Dupixent und der überraschend starken Grippesaison ein Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch das Ergebnis je Aktie überrasche positiv. Dagegen sei das operative Ergebnis (business operating income) knapp hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
88.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
77.10 €
|
Abst. Kursziel*:
14.14%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
77.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.99%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
27.01.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.01.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Sanofi von vor 5 Jahren rentiert? (finanzen.ch)
|
13.01.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sanofi-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
06.01.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Sanofi-Aktie dennoch leichter: FDA prüft Ausweitung von Tzield für Kleinkinder (Dow Jones)
|
31.12.25
|Sanofi-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember (finanzen.net)
|
30.12.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.12.25
|Sanofi kauft Dynavax Technologies für 2,2 Mrd US-Dollar (Dow Jones)
Analysen zu Sanofi S.A.
|11:10
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|09:54
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|71.08
|-0.79%
