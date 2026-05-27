Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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Intesa Sanpaolo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Overweight" belassen. Der Tenor sei insgesamt beruhigend gewesen, schrieb Delphine Lee am Mittwochabend im Resümee ihrer Treffen mit Vorständen von Intesa, UniCredit, Banco BPM, BPER, Generali und Fineco in Mailand. Bei Intesa sieht sie die höchste Rentabilität (RoTE), aber auch bei Unicredit ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.79 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
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