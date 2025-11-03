Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
5.21CHF
0.08CHF
1.52 %
09:53:56
BRXC
03.11.2025 06:34:55
Intesa Sanpaolo Overweight
Intesa Sanpaolo
5.22 CHF 1.60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 6,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee ließ ihre Ergebnisschätzung für 2025 am Sonntag im Nachgang des Quartalsberichts der Italiener weitgehend unangetastet. Für 2026 und 2027 nahm sie allerdings leichte Kürzungen vor, vornehmlich aufgrund einer höheren Steuerquote./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.53 €
|
Abst. Kursziel*:
17.54%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.66%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|06:34
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|15.10.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
