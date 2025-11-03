Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
5.21CHF
0.07CHF
1.34 %
12:57:17
BRXC
03.11.2025 10:35:34
Intesa Sanpaolo Buy
Intesa Sanpaolo
5.20 CHF 1.34%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6 auf 6,15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die negative Kursreaktion auf die Quartalszahlen der Italiener sei mit dem zuletzt guten Lauf der Aktien und dem schwachen Zinsergebnis zu begründen, schrieb Ignacio Cerezo am Montag in seinem Resümee. Die nächste Hauptattraktion sei der Kapitalmarkttag Anfang Februar./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 03:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
6.15 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.63 €
|
Abst. Kursziel*:
9.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.78%
|
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|10:35
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|09:52
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|06:34
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5.20
|1.30%
