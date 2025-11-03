Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
5.21CHF
0.07CHF
1.40 %
11:16:33
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.11.2025 09:52:25
Intesa Sanpaolo Buy
Intesa Sanpaolo
5.20 CHF 1.23%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,90 Euro belassen. Der Quartalsüberschuss habe die Markterwartungen leicht und seine eigenen etwas deutlicher übertroffen, schrieb Giovanni Razzoli in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts. Auch die Qualität der Zahlen sei wie erwartet gewesen./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
5.90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.63 €
|
Abst. Kursziel*:
4.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.30%
|
Analyst Name::
Giovanni Razzoli
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
31.10.25
|Experten sehen bei Intesa Sanpaolo-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.10.25
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Schwacher Handel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 mittags mit Abgaben (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 startet im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|09:52
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|06:34
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|09:52
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|06:34
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|09:52
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|06:34
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5.21
|1.48%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:58
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Grand City Properties Buy
|09:56
|
Warburg Research
KION GROUP Buy
|09:55
|
Warburg Research
FUCHS Buy
|09:55
|
Warburg Research
AIXTRON Hold
|09:53
|
Deutsche Bank AG
thyssenkrupp Hold
|09:53
|
Deutsche Bank AG
Springer Nature Buy
|09:52
|
Deutsche Bank AG
Intesa Sanpaolo Buy