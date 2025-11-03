Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Intesa Sanpaolo Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,90 Euro belassen. Der Quartalsüberschuss habe die Markterwartungen leicht und seine eigenen etwas deutlicher übertroffen, schrieb Giovanni Razzoli in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts. Auch die Qualität der Zahlen sei wie erwartet gewesen./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
5.90 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5.63 € 		Abst. Kursziel*:
4.87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.30%
Analyst Name::
Giovanni Razzoli 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:52 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
06:34 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
