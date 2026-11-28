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Vor 1 Jahr war ein Internet Computer 4.036 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 24.78 ICP im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 49.45 USD, da Internet Computer am 27.11.2026 1.995 USD wert war. Damit wäre die Investition 50.55 Prozent weniger wert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ICP am 21.11.2026 bei 1.911 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Internet Computer am 14.01.2026 bei 4.565 USD.

Redaktion Finanzen.net