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Vor 1 Jahr notierte VeChain bei 0.013810 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 72’413.24 VET. Da sich der VET-USD-Kurs gestern auf 0.004983 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 360.87 USD wert. Mit einer Performance von -63.91 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 0.004358 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.12.2025 bei 0.013699 USD.

Redaktion Finanzen.net