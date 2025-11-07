International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane senkte nach den jüngsten Quartalszahlen in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre bis 2027. Damit sei er für die Airline-Holding mit Blick auf 2025 und 2026 aber immer noch optimistischer als der Marktkonsens. Der Rückenwind durch die Kerosinpreise, eine positive Kapazitäten-Entwicklung und die Aussicht auf weitere Gewinnausschüttungen an die Aktionäre ließen Gutes für 2026 erwarten. Dazu sei die Aktie sehr attraktiv bewertet./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
5.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
3.66 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
|
07.11.25
|Schwache Performance in London: FTSE 100 beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
07.11.25
|IAG-Aktie im Sinkflug: Schwaches US-Geschäft drückt auf die Umsätze (AWP)
|
07.11.25
|LSE-Handel So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
07.11.25
|IAG says US market improving after summer air travel slowdown (Financial Times)
|
03.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Verluste in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|06:35
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|06:35
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|3.90
|-10.99%
