International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

3.90
CHF
-0.48
CHF
-10.99 %
07.11.2025
BRXC
International Consolidated Airlines Outperform

International Consolidated Airlines
3.90 CHF -10.99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane senkte nach den jüngsten Quartalszahlen in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre bis 2027. Damit sei er für die Airline-Holding mit Blick auf 2025 und 2026 aber immer noch optimistischer als der Marktkonsens. Der Rückenwind durch die Kerosinpreise, eine positive Kapazitäten-Entwicklung und die Aussicht auf weitere Gewinnausschüttungen an die Aktionäre ließen Gutes für 2026 erwarten. Dazu sei die Aktie sehr attraktiv bewertet./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 17:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:45 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
5.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
4.05 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
3.66 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

06:35 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
07.11.25 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
