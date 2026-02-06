Pluszeichen in London: FTSE 100 legt am Nachmittag zu

Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE Gewinne in Höhe von 0.48 Prozent auf 10’358.65 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.911 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.002 Prozent tiefer bei 10’309.05 Punkten, nach 10’309.22 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’359.73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 10’253.15 Einheiten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 1.32 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 10’122.73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9’735.78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8’727.28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 4.10 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’481.54 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’951.14 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Burberry (+ 4.50 Prozent auf 11.73 GBP), Fresnillo (+ 3.60 Prozent auf 36.84 GBP), International Consolidated Airlines (+ 3.39 Prozent auf 4.35 GBP), WPP 2012 (+ 3.11 Prozent auf 2.68 GBP) und Airtel Africa (+ 2.87 Prozent auf 3.29 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Metlen Energy Metals (-12.89 Prozent auf 38.66 EUR), RELX (-3.91 Prozent auf 21.61 GBP), Experian (-2.67 Prozent auf 25.51 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-2.02 Prozent auf 1.72 GBP) und Sage (-1.74 Prozent auf 8.56 GBP) unter Druck.

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 weist die Glencore-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 35’466’511 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 252.422 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.56 erwartet. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch