International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
4.54CHF
-0.13CHF
-2.78 %
16:37:15
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.01.2026 14:28:14
International Consolidated Airlines Overweight
International Consolidated Airlines
4.54 CHF -2.78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Overweight" belassen. Der Rücktritt des Finanzchefs sei für ihn zumindest mit Blick auf den Zeitpunkt eine Überraschung, dürfte aber keine negativen Auswirkungen auf die Story der Airline-Holding haben, schrieb Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
4.99 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4.25 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|14:28
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:15
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|23.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|14:28
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:15
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|23.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|14:28
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:15
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|23.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4.56
|-2.42%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:17
|
Bernstein Research
Roche Outperform
|14:53
|
Bernstein Research
TRATON Market-Perform
|14:53
|
Deutsche Bank AG
AB InBev Hold
|14:52
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
FRIEDRICH VORWERK Buy
|14:51
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Heidelberg Materials Buy
|14:31
|
JP Morgan Chase & Co.
National Grid Overweight
|14:31
|
JP Morgan Chase & Co.
Enel Overweight