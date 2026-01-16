International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
4.44CHF
0.02CHF
0.54 %
15:27:24
BRXC
16.01.2026 13:13:25
International Consolidated Airlines Outperform
International Consolidated Airlines
4.44 CHF 0.54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 490 Pence auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse von Delta Airlines auf Transatlantik-Routen hätten gezeigt, dass die Sommer-Schwäche auf diesen Strecken tatsächlich nur eine Sommer-Schwäche gewesen sei, schrieb Alex Irving am Freitag. Die europäischen Netzwerk-Airlines dürften davon profitieren, allen voran IAG./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 05:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4.90 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4.13 £
|
Abst. Kursziel*:
18.62%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4.13 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.56%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
