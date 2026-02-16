Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie im Fokus: Hinweise auf neue Shield-TV-Generation
Was steckt hinter dem TACO-Trade? So reagieren Investoren auf Trumps Drohungen
Nestlé-Aktie im Fokus: Schweizer Behörde kritisiert Reaktion auf verunreinigte Säuglingsmilch
Facebook-Konzern Meta erwägt Gesichtserkennung in seinen Brillen
Verkaufsempfehlungen KW 7 16.02.2026 03:27:46

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

    2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch

    Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
    NEU✅ Sandoz
    NEU✅ Siemens Energy
    weiter im Fokus: Howmet Aerospace

    inklusive Rebalancing:
    ❌ Dollarama
    ❌ JP Morgan Chase

    2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing

    Inside Trading & Investment

    13.02.26 BNP Paribas: Warum Silber auf einmal sogar Gold übertrumpft
    13.02.26 Marktüberblick: Deutsche Telekom im Rallymodus
    13.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke wieder unterboten
    12.02.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf COSMO Pharmaceuticals NV
    12.02.26 Europa mit Rückenwind
    11.02.26 2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing
    10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
    12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
    Meistgelesene Nachrichten

    Gold, Öl & Co. in KW 7: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
    Tesla erzielt Durchbruch in der Batteriezellenproduktion - Impulse für die Aktie?
    Analysten warnen: Gold und Silber entwickeln sich zunehmend zu Spekulationsobjekten
    JENOPTIK-Aktie legt zu: Rückgang bei Umsatz und Gewinn - Ausblick macht Hoffnung
    Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
    S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren eingebracht
    EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
    Bitcoin-Kurs-Prognose: Warum die 100.000-Dollar-Marke nur der Anfang einer neuen Infrastruktur-Ära ist
    Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
    DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

    Top-Rankings

    KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
    Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Die Performance der Kryptowährungen in KW 7: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
    Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
    Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
