|Verkaufsempfehlungen KW 7
|
16.02.2026 03:27:46
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Weitere Links:
2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace
inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schliesslich uneins -- SMI geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich höher -- Asiens Börsen schliessen mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt legte vor dem Wochenende weiter zu. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25'000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Freitag schwächer.