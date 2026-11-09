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International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

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09.11.2026 10:54:34

International Consolidated Airlines Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für International Airlines Group von 500 auf 520 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen am Freitag nach dem Quartalsbericht der Airline-Holding an höhere Schätzungen, geringere Schulden und eine niedrigere Aktienanzahl an./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 18:59 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
5.20 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5.14 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4.46 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Patrick Creuset 		KGV*:
-
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10:54 International Consolidated Airlines Buy Goldman Sachs Group Inc.
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06.11.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
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