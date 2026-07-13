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International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

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14.07.2026 11:16:34

International Consolidated Airlines Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für International Airlines Group von 450 auf 530 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen für die Airline-Holding und die Lufthansa vor den Halbjahreszahlen an. Für die IAG ist er mit Blick auf 2027 optimistischer als der Konzern. Die Aussichten für die Transatlantikrouten ab London Heathrow blieben im zweiten Halbjahr gut./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 21:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
5.30 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4.49 £ 		Abst. Kursziel*:
17.96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4.49 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
18.15%
Analyst Name::
Patrick Creuset 		KGV*:
-
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11:16 International Consolidated Airlines Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.07.26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
08.07.26 International Consolidated Airlines Overweight Barclays Capital
07.07.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
07.07.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
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