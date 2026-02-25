International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Das operative Ergebnis der Fluggesellschaft habe den Konsens-Median etwas übertroffen, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Treibstoffkosten hätten das Zahlenwerk der British-Airways-Mutter aber wie erwartet weiterhin belastet./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
5.50 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5.01 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4.35 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
|
09:28
|Optimismus in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
08:36
|British Airways owner IAG ditches growth plans amid Iran conflict (Financial Times)
|
29.07.26
|Gewinne in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
27.07.26