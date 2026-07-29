Gewinne in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen

Am Mittwoch geht es im FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0.35 Prozent auf 10’908.82 Punkte aufwärts. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3.213 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.001 Prozent auf 10’871.16 Punkte an der Kurstafel, nach 10’871.02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’864.11 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’951.06 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1.61 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10’484.22 Punkte. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 29.04.2026, einen Wert von 10’213.11 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9’136.32 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9.62 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10’951.06 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’670.46 Zählern.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Weir Group (+ 7.84 Prozent auf 27.22 GBP), Sage (+ 6.99 Prozent auf 10.06 GBP), Standard Chartered (+ 3.43 Prozent auf 21.69 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 3.21 Prozent auf 53.42 GBP) und Burberry (+ 3.16 Prozent auf 11.76 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Aberdeen Group (-4.99 Prozent auf 2.36 GBP), Endeavour Mining (-2.98 Prozent auf 34.81 GBP), Fresnillo (-2.54 Prozent auf 24.98 GBP), Diploma (-2.49 Prozent auf 72.35 GBP) und International Consolidated Airlines (-2.45 Prozent auf 4.35 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 22’372’392 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 311.102 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Mit 14.84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch