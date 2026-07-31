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International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

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03.08.2026 11:26:41

International Consolidated Airlines Outperform

International Consolidated Airlines
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Die Airline-Holding verliere keine Zeit und habe Maßnahmen ergriffen, um die Erträge zu sichern, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal habe IAG grundlegende Fortschritte bei den Stückkosten verzeichnet und ein etwas besseres operatives Ergebnis ausgewiesen als erwartet wurde./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
5.50 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5.08 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4.33 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
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