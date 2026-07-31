International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Die Airline-Holding verliere keine Zeit und habe Maßnahmen ergriffen, um die Erträge zu sichern, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal habe IAG grundlegende Fortschritte bei den Stückkosten verzeichnet und ein etwas besseres operatives Ergebnis ausgewiesen als erwartet wurde./rob/edh/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
5.50 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5.08 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4.33 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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